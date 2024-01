Mimit: 300 mln per misura "Scoperta imprenditoriale' per Mezzogiorno

Apertura sportello 7/2, compilazione domande da 24 gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 gen - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato i termini di apertura e le modalita' di presentazione delle domande riguardanti la misura "Scoperta imprenditoriale', a seguito del decreto del 13 luglio firmato dal ministro Adolfo Urso.

Come spiegato in una nota, l'intervento agevolativo ha come obiettivo il sostegno dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Le risorse stanziate dal Mimit ammontano a 300 milioni di euro, a valere sul programma nazionale 'Ricerca, Innovazione e Competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027'. Dal 7 febbraio, le imprese che esercitano attivita' industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e i Centri di ricerca, potranno inviare le istanze per l'accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero. Gia' a partire dal 24 gennaio i soggetti interessati potranno precompilare le domande.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 04-01-24 11:17:53 (0280) 5 NNNN