Milleproroghe: Ance, slittare applicazione ritenute fiscali appalti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Sulle ritenute fiscale negli appalti, la richiesta della proroga si accompagna all'invito a semplificare la procedure eliminando l'obbligo di F24 per singolo committente e alla richiesta di precisare che 'le condizioni di esclusione dall'applicazione della nuova disciplina siano alternative'. L'Ance esprime 'perplessita'' sull'idea del commissario straordinario per le strade siciliane. Per i costruttori l'uso dei commissari deve mirato a velocizzare la fase di autorizzazione delle opere, cosi' come avvenuto per rendere piu' rapida la realizzazione della tratta ad Alta velocita' Napoli-Bari, 'con piena salvaguardia delle regole sul confronto concorrenziale nell'affidamento degli appalti'.

