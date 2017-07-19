Milano-Cortina: Viminale, per Olimpiadi Usa invieranno solo analisti Ice

Sicurezza sotto responsabilita' italiana con 6 mila risorse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Incontro stamani al Viminale tra il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e l'Ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta. Nel corso dell'incontro, si legge in una nota del ministero, e' stato confermato che per le Olimpiadi di Milano-Cortina le Autorita' americane tra le varie agenzie coinvolgeranno anche l'Home Security Investigation, organismo investigativo di ICE - dunque non il braccio operativo dell'agenzia - e che i loro analisti lavoreranno esclusivamente all'interno delle loro sedi diplomatiche e non sul territorio. Gli Stati Uniti allestiranno, presso il Consolato a Milano, una propria sala operativa dove saranno presenti rappresentanti delle Agenzie americane potenzialmente interessate all'evento. Tutte le operazioni di sicurezza sul territorio dunque restano come sempre sotto esclusiva responsabilita' e direzione delle autorita' italiane.

Il ministro ha poi presieduto al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per un ndito aggiornamento sulle misure di sicurezza in vista delle Olimpiadi. Per l'evento e' previsto l'impegno complessivo di circa 6.000 unita' del sistema sicurezza nazionale. Il dispositivo prevede l'impiego di sistemi di sorveglianza avanzati, tra cui droni e dispositivi di vigilanza aerea, a supporto delle attivita' di prevenzione e controllo del territorio.

com-Ggz

