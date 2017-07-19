Milano-Cortina: svelato percorso Fiamma Paralimpica, a Verona il 6 marzo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gen - La Fiamma Paralimpica sara' accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, poi fara' il suo ritorno in Italia arrivando a Torino, prima tappa del suo percorso nazionale. Dal 24 febbraio al 2 marzo, la Fiamma animera' i cinque Flame Festival in programma: Torino (24 febbraio), Milano (25 febbraio), Bolzano (27 febbraio), Trento (28 febbraio) e Trieste (2 marzo).

Parallelamente, il viaggio sara' arricchito dai Flame Visit, eventi di piazza promossi da Allianz e Fondazione Milano Cortina 2026 per ampliare il viaggio della Fiamma Paralimpica anche al Centro e Sud Italia, con quattro tappe previste il 26 febbraio a Roma, il 27 febbraio a Bari, il 2 marzo a Napoli e il 3 marzo a Bologna. Sempre il 3 marzo, le cinque Fiamme provenienti dai Flame Festival arriveranno a Cortina d'Ampezzo, convergendo nella Cerimonia di Unione e dando vita a un'unica Fiamma Paralimpica. Dopo la Cerimonia di Unione a Cortina, il 4 marzo la Fiamma percorrera' le strade di Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Longarone, Belluno, Treviso e Mestre, fino a raggiungere Venezia, dove si terra' la prima Celebrazione di tappa.

Il 5 marzo, la Fiamma continuera' il suo viaggio attraverso Castelfranco Veneto, Asolo, Bassano del Grappa, Thiene e Vicenza, fino a giungere a Padova per la seconda Celebrazione di tappa. Il 6 marzo, dopo il passaggio a Monselice, Rovigo, Legnago, Nogara e Isola della Scala, la Fiamma concludera' il suo viaggio all'Arena di Verona, teatro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

