Milano-Cortina: Salvini, arriveranno 5 mld, piu' di quanti ne stiamo spendendo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gen - Con le Olimpiadi di Milano-Cortina 'arriveranno molti piu' soldi di quelli che stiamo spendendo'. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, specificando che 'ci saranno 3 miliardi di telespettatori nel mondo, ci saranno 2 milioni di visitatori nel mondo, ci saranno almeno 5 miliardi che arriveranno in Italia' e quindi 'l'Italia dara' al mondo un'immagine di bellezza', ha continuato il ministro.

