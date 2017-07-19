Milano-Cortina: prosegue countdown, fiamma olimpica arriva in Valtellina

Sede delle competizioni di snowboard e sci acrobatico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 e' tornata in Lombardia facendo tappa a Livigno, sede delle competizioni di snowboard e sci acrobatico. Nello specifico, il percorso della torcia, prima di arrivare in Valtellina, ha toccato le localita' di Ponte di Legno e Aprica per poi concludersi al Livigno Snow Park, con un primo tratto in parapendio e poi il tour tra le vie del paese. All'appuntamento erano presenti, tra gli altri, l'assessore agli Enti locali, Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori e il sindaco di Livigno, Remo Galli.

Il 'Livigno Snow Park' ospitera' le gare di Half Pipe, Slopestyle, Big Air, Snowboard Cross, Ski Cross e Parallel Giant Slalom, mentre il 'Livigno Aerials & Moguls Park' sara' sede delle discipline Moguls e Aerials. Ha una struttura che, grazie ai cinque diversi campi gara che confluiscono in un'unica area di arrivo, permette agli spettatori di assistere a piu' competizioni contemporaneamente.

