Milano-Cortina: Mit, inaugurato lo stadio del Fondo di Lago di Tesero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - La Provincia di Trento e il Comune di Tesero hanno ufficialmente inaugurato lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, destinato a ospitare le gare olimpiche di sci di fondo e combinata nordica, oltre alle competizioni paralimpiche di biathlon e sci di fondo dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La cerimonia si e' svolta presso la palazzina ex Tribune, oggi sede dell'Olympic Family, all'interno del complesso sportivo.

L'intervento, informa una nota del Mit, rappresenta uno dei piu' significativi realizzati sul territorio comunale in vista dei Giochi ed e' il risultato di un investimento pubblico mirato a rafforzare sport, sviluppo territoriale e utilizzo post-olimpico dell'impianto. Tra le migliorie apportate figurano la riqualificazione delle piste di gara, la realizzazione di nuovi spogliatoi e locali tecnici, il rinnovo della tribuna nell'area di arrivo, la costruzione di una nuova foresteria, di uffici per cronometristi e giudici, oltre a un complessivo ammodernamento delle tecnologie per l'innevamento artificiale, per affidabilita' sportiva e sostenibilita' gestionale.

