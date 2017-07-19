Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Milano-Cortina: Mit, inaugurato lo stadio del Fondo di Lago di Tesero -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - I lavori olimpici realizzati a Tesero si inseriscono in un piu' ampio percorso di adeguamento e valorizzazione del territorio, che comprende il potenziamento delle infrastrutture sportive, il miglioramento dei servizi connessi all'accoglienza di atleti, delegazioni e pubblico e il raggiungimento di elevati standard organizzativi e logistici in occasione dei Giochi.

            'L'inaugurazione dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero - conclude la nota del Mit - segna cosi' un traguardo fondamentale nel cammino verso Milano Cortina 2026 e conferma il ruolo strategico di Tesero e della Val di Fiemme nel panorama internazionale degli sport invernali'.

            Mas

            (RADIOCOR) 10-01-26 12:05:42 (0234) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.