Milano-Cortina: Mit, inaugurato lo stadio del Fondo di Lago di Tesero -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - I lavori olimpici realizzati a Tesero si inseriscono in un piu' ampio percorso di adeguamento e valorizzazione del territorio, che comprende il potenziamento delle infrastrutture sportive, il miglioramento dei servizi connessi all'accoglienza di atleti, delegazioni e pubblico e il raggiungimento di elevati standard organizzativi e logistici in occasione dei Giochi.

'L'inaugurazione dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero - conclude la nota del Mit - segna cosi' un traguardo fondamentale nel cammino verso Milano Cortina 2026 e conferma il ruolo strategico di Tesero e della Val di Fiemme nel panorama internazionale degli sport invernali'.

Mas

(RADIOCOR) 10-01-26 12:05:42 (0234) 5 NNNN