Milano-Cortina: Mattarella, scelta coraggiosa ma percorso concreto e di successo

Naturale che ci siano rifiniture da realizzare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - "Io vorrei non soltanto sottolineare l'importanza dei due eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche ringraziare la Fondazione e coloro che nelle varie responsabilita' e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso, perche' e' stato un gesto di coraggio, di visione quello di lanciarvisi ma e' stato un percorso concreto, di impegno, operativo, che ha dato il successo che vediamo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal presidente, Giovanni Malago', e in cui erano presenti i sindaci di Milano e Cortina e i presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto. Mattarella ha espresso "il ringraziamento per quello che e' stato fatto perche' i due eventi gia' oggi in misura altissima e dimensione di grande rilievo recano prestigio al nostro Paese" ed ha aggiunto che "sara' un'avventura che premiera' l'iniziativa assunta allora anche, secondo qualcuno del tempo, la temerarieta' della decisione di lanciarsi in questa avventura ma il successo conseguito e il consenso raccolto nel nostro Paese e in sede internazionale sono un premio per quello sforzo che si e' dispiegato". Il Capo dello Stato ha aggiunto che vi sono "ancora naturalmente delle rifiniture da realizzare, come sempre e' stato e non soltanto nel nostro Paese" ma "c'e' una accelerazione di impegno nelle ultime settimane che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre".

Parlando infine della scelta della Scala di Milano e dell'Arena di Verona per le cerimonie inaugurali di Olimpiadi e Paralimpiadi, Mattarella ha sottolineato "l'affinita' che c'e' nella creativita' tra l'arte la musica il canto e lo sport. La musica e e il canto servono a superare i confini dell'umano, lo sport serve a misurarsi con i propri limiti, a superarli. C'e' un elemento di creativita' comune tra sport e arte, entrambi indispensabili nella crescita e nello sviluppo del nostro Paese".

