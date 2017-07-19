Milano-Cortina: Federalberghi, no aumento tassa soggiorno in Veneto e Lombardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 16 ott - "La prospettiva di un aumento della tassa di soggiorno fino al 140% in Lombardia e Veneto e' assolutamente da scongiurare".

A dirlo i rappresentanti di Confcommercio Lombardia, Confcommercio Veneto, Federalberghi Lombardia e Federalberghi Veneto preoccupati per l'annunciata possibilita', paventata dalle anticipazioni relative al 'Decreto anticipi' collegato alla Legge di Bilancio, di aumentare l'imposta di soggiorno da 5 a 12 euro a notte nel 2026 per i Comuni lombardi e veneti. Un incremento che le associazioni valutano in un +140%.

"Negli anni che hanno preceduto i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 - si legge in una nota congiunta dei 4 enti - il settore ricettivo si e' impegnato a riqualificare le strutture e formare il personale per migliorare la propria offerta e, dunque, l'immagine delle Regioni e dell'intero Paese. Immagine evidentemente offuscata da questo provvedimento. I flussi turistici in crescita, destinati ad aumentare durante le gare olimpiche e paralimpiche devono essere resi strutturali grazie alla risonanza di un appuntamento cosi' importante, e non utilizzati per 'fare cassa. Non solo: un incremento fino al 140% arrecherebbe un danno al mercato interno, danneggiando in particolare i visitatori italiani'.

