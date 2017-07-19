Milano-Cortina: Corte Conti, aggiornare cronoprogrammi, massima attenzione a Piano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 nov - "Prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante.

Tanto, al fine di garantire che le infrastrutture essenziali siano pronte per l'appuntamento di Milano-Cortina 2026 e che divengano un patrimonio stabile e durevole per il Paese, massimizzando le ricadute positive sul territorio" si legge ancora nel documento della Corte dei Conti.

Sul fronte finanziario, ricorda la nota della Corte dei Conti, "il Piano complessivo, destinatario dal 2020 di appositi stanziamenti in bilancio, e' stato aggiornato, nel 2022, a causa del trend inflattivo post-pandemico e dell'aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi.

Nonostante una solida pianificazione - si legge nell'analisi - gia' nel primo semestre del 2023 molte opere erano ancora alle fasi iniziali e poche in cantiere, a causa, tra l'altro, di complessita' progettuali. La situazione ha reso necessario, all'inizio del 2024, riorganizzare con legge il sistema della governance e, a settembre 2025, le risultanze sono apparse eterogenee per tipologia di opere.

Tra i 111 interventi in Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige, 98 - si specifica ancora - sono a completa copertura finanziaria da concludere entro il 2025 (o oltre, se non indispensabili ai giochi) e solo 3 i lavori stradali, ancora a copertura parziale, che potranno essere realizzati per fasi funzionali, in relazione alla progressiva disponibilita' delle risorse.

A tutela del patrimonio pubblico, e' stata, invece, suggerita la previsione di una destinazione vincolata delle infrastrutture al momento della loro cessione.

