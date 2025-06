Milano-Cortina: Bankitalia, in Lombardia investimenti per 2,4mld

A fine maggio avviati meta' dei cantieri pubblici finanziati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - Gli investimenti sul territorio lombardo connessi con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ammontano a un totale complessivo di quasi 2,4 miliardi di euro, finanziati prevalentemente con fondi statali e regionali (rispettivamente 56% e 19%). Complessivamente, oltre che dai progetti connessi ai Giochi, gli investimenti pubblici in Lombardia nel 2024 sono stati sostenuti dalle risorse del Pnrr per interventi da realizzare nella regione, pari a quasi 14 miliardi di euro. E' quanto emerge dal rapporto "L'Economia della Lombardia" elaborato da Banca d'Italia.

Secondo il rapporto, il piano nazionale per le opere olimpiche prevede la realizzazione di 40 progetti in Lombardia, per complessivi 1,5 miliardi (di cui il 43% degli importi delle opere previste nei territori coinvolti dai Giochi). La Regione, attraverso il Piano Lombardia, individua interventi aggiuntivi per oltre 500 milioni, ai quali si aggiungono tre progetti gestiti da soggetti privati (piu' di 300 milioni stimati). Considerando la tipologia di interventi, il 25% delle risorse complessive e' destinato alla realizzazione o all'ampliamento degli impianti, sportivi e non, strettamente legati all'evento, il 45% al miglioramento delle infrastrutture stradali per l'accesso alle sedi di svolgimento delle gare e il restante 30% al potenziamento della mobilita' ferroviaria.

In base a elaborazioni di Banca d'Italia sui dati di fonte Anac, a fine febbraio erano state bandite 300 gare collegate alle Olimpiadi, per un ammontare complessivo di quasi 750 milioni di euro. Secondo i dati pubblicati dalla Societa' Infrastrutture Milano Cortina e dalla Regione Lombardia, a fine maggio i cantieri avviati o conclusi riguardavano 35 progetti, circa la meta' di quelli finanziati con risorse pubbliche.

bla

(RADIOCOR) 12-06-25 11:09:46 (0265) 5 NNNN