Milano-Cortina: Abodi, attivati dopo pronunciamento Anac su trasparenza Fondazione

Societa' diritto privato, sia come casa di vetro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - 'Il Governo si e' immediatamente attivato affinche' fossero avviate le attivita' di accertamento finalizzate a stabilire se, e in che misura, le informazioni e i dati gia' pubblicati sui canali ufficiali possano coerentemente essere considerati carenti alla luce delle considerazioni dell'Anac e in relazione a quali profili dell'attivita' della Fondazione'.

Cosi' sulla Fondazione Milano Cortina 2026, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, rispondendo nell'Aula della Camera, nel corso del question time, a un' interrogazione Avs sugli obblighi di trasparenza in capo alla Fondazione, alla luce del recente pronunciamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione.

Abodi ha ricordato, preliminarmente, che la Fondazione opera "sin dalla sua costituzione" in regime di diritto privato, sulla base della legge istitutiva del 2020, "nella stessa forma con la quali comitati organizzatori hanno operato nelle passate edizioni compreso quello di Parigi del 2024". E ha peraltro puntualizzato: "Personalmente ritengo che la Fondazione debba essere come una casa di vetro e che l'azione di tutti i soggetti coinvolti debba rimanere improntata proprio ai criteri di trasparenza ed efficienza, anche nel rispetto della sostenibilita' ad ampio spettro". E per queste ragioni, ha sottolineato, "ha adottato un modello di gestione che ha come obiettivo primario, che rispettera', il pareggio di bilancio, raccogliendo risorse private che copriranno la struttura dei costi organizzativi dei giochi, in modo ben distinto, e' opportuno ribadirlo ancora una volta e mi auguro definitivamente, dal bilancio della societa' Simico, che investira' nelle opere pubbliche risorse della stessa natura e come detto con un modello di gestione pubblicistico".

Bof-Fla

