Milano-Cortina 2026: Fontana, completeremo opere, non c'e' "piano b"

'Bene Abodi su recupero ritardi accumulati, andiamo avanti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - 'La volonta' e' assolutamente quella di portare avanti e completare le opere, mi sembra che oggi anche il ministro Abodi si sia dichiarato estremamente ottimista sul fatto che si stiano recuperando tutti i tempi e i ritardi che si erano accumulati. Quindi riusciremo a portare a casa tutto quanto previsto'. Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con gli imprenditori del Consiglio generale di Assolombarda, a chi gli chiedeva se ci fosse un 'piano b' nel caso in cui non tutte le opere previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 dovessero essere completate in tempo utile.

