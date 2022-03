Milano-Cortina 2026: Assolombarda incontra Sala e Novari

Spada: 'Opportunita' per territorio e infrastrutture locali' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Un confronto sul tema delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 per individuare i prossimi step e le sfide che dovranno affrontare le imprese e il territorio. Con questo obiettivo si e' svolto oggi il Consiglio direttivo di Assolombarda, nel quale il presidente Alessandro Spada e piu' di 40 imprenditori hanno incontrato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Vincenzo Novari, ad di Fondazione Milano Cortina 2026. 'L'incontro stata l'occasione per un inquadramento puntuale di quali sono le opportunita', gli eventi e le occasioni di partecipazione per le nostre imprese a Milano-Cortina 2026 - ha commentato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda -. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi, come e' stato per Expo 2015, sono un grande evento catalizzatore di opportunita' per gli investimenti pubblici e privati e di rigenerazione del territorio, con un impatto stimato in circa 2 miliardi di valore aggiunto.

Rappresentano, inoltre, un volano di attrattivita' internazionale e un'occasione strategica di posizionamento del brand 'Milano', oltre ad essere un appuntamento imperdibile per il rafforzamento delle infrastrutture locali.

Sono, infine, il simbolo dell'unita' e dell'interconnessione tra diverse culture, valori da ricordare in un momento di crisi internazionale come quello che stiamo vivendo'. Il sindaco di Milano ha sottolineato che, "come e' stato per Expo 2015, i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 segneranno un nuovo momento di crescita per Milano e per le realta' del territorio". Per il ceo della Fondazione Milano Cortina, ha messo in evidenza che 'la sfida di organizzare dei Giochi sostenibili, senza pesare sulle tasche degli italiani, e' entusiasmante e, allo stesso tempo, complessa: solo attraverso la collaborazione con il sistema privato saremo in grado di centrare i nostri obiettivi".

