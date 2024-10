Milano: Sala, M4 opera epocale, nuovo sogno e' la M6

Salvini: Milano un modello, giornata che unisce la buona politica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - 'E' una giornata importante. Inauguriamo una opera epocale, di grande dedizione e fatica'. Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della inaugurazione dell'apettura completa della linea metropolita di M4. 'Non e' un punto di arrivo ma di partenza perche' il trasporto pubblico locale e le metropolitane sono fondamentali. Siamo al lavoro per fare dei nuovi prolungamenti e poi c'e' il sogno della M6. Su questo siamo indietro ma le metropolitane hanno un senso fondamentale per la citta' soprattutto nella nuova eccezione di associare i lavori di superficie che cambiano il volto della citta'. L'idea di voler andare avanti e crescita e' sentiment di tutti, frutto di lavoro di tanti sindaci prima di me. Quando la politica fa la sua parte puo' far vedere i risultati'. Sull'argomento e' intervenuto anche il ministro delle Infratsrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha definito quella di oggi 'una bellissima giornata che unisce la buona politica. Almeno sulle infrastrutture la politica non dovrebbe dividersi. Sono servizi per i cittadini.

L'obiettivo e' il prolungamento della metropolitana fino a Buccinasco e Baggio. Milano corre: penso alle Olimpiadi invernali che lascera' in eredita' il primo studentato a prezzi calmierati. Milano e' un modello'. In merito alla richiesta del sindaco di Milano di nuove risorse, il vicepremier ha risposto: 'tutti sindaci chiedono piu' soldi.

Cercheremo di essere equilibrati'.

