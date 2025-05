Milano: rinnovata la concessione in Galleria a Libreria Bocca

E' la piu' antica d'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - Nessun bando milionario, ma il valore storico. Il Comune di Milano ha rinnovato a Libreria Bocca la concessione dello spazio in uso in Galleria Vittorio Emanuele II. Aperta nel complesso monumentale dal 1936, la storica insegna vi restera' anche per i prossimi 12 anni, superando cosi' il secolo di presenza nel Salotto di Milano. Libreria Bocca 1775, attestata come la piu' antica libreria in Italia e fra le prime attivita' ad aver trovato sede In Galleria Vittorio Emanuele, ha ricevuto il riconoscimento di Bottega Storica dal Comune di Milano nel 2005 e dalla Regione Lombardia nel 2006 ed e' 'Luogo del cuore' del Fai dal 2008 conservando, nei suoi 60 metri quadri, elementi architettonici e di arredo originali e di particolare valore.

Proprio in virtu' di questo e' arrivata la delibera di rinnovo della concessione, approvata oggi dalla Giunta di Palazzo Marino, che l'ha riconosciuta come 'un importante elemento di memoria qualificando, nel corso dei decenni e in maniera determinante, il contesto in cui si colloca'. Bocca, dopo la Libreria Rizzoli, e' la seconda realta' culturale in scadenza di contratto ad avere chiesto quest'anno di proseguire la propria attivita' fra i grandi marchi del lusso in deroga al principio della gara pubblica.

ami

