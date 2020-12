Milano: ok preliminare acquisto Scalo Porta Romana, ora gara masterplan

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Dopo l'accordo trovato a novembre, e' stato perfezionato il contratto preliminare di acquisto per lo Scalo di Porta Romana, a Milano, dove nascera' il Villaggio Olimpico per i Giochi invernali del 2026. E' stato perfezionato da Coima Sgr per conto del Fondo Porta Romana, fondo comune di investimento alternativo immobiliare riservato, partecipato da Coima Esg City Impact Fund, Covivio e Prada Holding (a novembre il Fondo si era aggiudicato per circa 180 milioni di euro la procedura competitiva pubblica indetta da Gruppo Fs Italiane per l'acquisizione dell'area). Gli acquirenti si sono impegnati alla consegna del Villaggio Olimpico cosi' come previsto dagli accordi presi con Regione Lombardia, Comune di Milano e Fs Sistemi Urbani. Allo stesso tempo, e' stato avviato l'iter per il concorso internazionale per la redazione del masterplan di rigenerazione dell'area, come era stato previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 per la riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi di Milano, ovvero Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e San Cristoforo (ne sono parte Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane con Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani). La partecipazione al concorso e' aperta a gruppi multidisciplinari, soprattutto quelli che si occupano di urbanistica, paesaggio, mobilita', sostenibilita' ambientale e progettazione infrastrutturale.

Ars

(RADIOCOR) 10-12-20 13:32:30 (0362)IMM 5 NNNN