Milano Fashion Week: in edicola HTSI e il 23 lo Speciale Moda Donna del Sole 24 Ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - In occasione della Milano Fashion Week, due gli appuntamenti con Il Sole 24 Ore: il nuovo numero del magazine HTSI - How To Spend It in edicola da venerdi' 19 settembre e lo 'Speciale Moda Donna' del Sole 24 Ore in arrivo il 23 settembre.

Su HTSI un'ampia inchiesta sul futuro del lusso indaga il rapporto che la GenZ - la generazione di consumatori e potenziali imprenditori e creativi di domani - ha con il mercato alto di gamma. La ricerca, sviluppata in collaborazione con l'Universita' Luiss e con il corso Entrepreneurship, Innovation and Technology ha coinvolto, per sei mesi, 115 studenti di 22 nazionalita' diverse, 2185 partecipanti alle survey, 106 start up e ha prodotto oltre 800 pagine di analisi e case history. Un'enorme messe di dati, dove, per la prima volta, e' la generazione zeta a descrivere e interpretare se' stessa. Uno sguardo dall'interno che fa una fotografia scientifica ravvicinatissima delle nuove direttrici dei consumi, su scala internazionale.

L'attenzione ai giovani si ritrova anche nei protagonisti di questo numero: Francesco Murano, Galib Gassanoff, Maximilian Raynor, tre designer emergenti, che tracciano la loro idea della moda che verra', piu' partecipativa che competitiva.

Amy Powney che, con i suoi capi, mira a diventare un caso studio per risanare il sistema in chiave sostenibile, mentre Gonzague de Pirey, chief omnichannel e data officer del colosso LVMH introduce il concetto di quiet tech e di intelligenza artificiale ubiqua, ma invisibile.

La scomparsa di Giorgio Armani segna uno spartiacque definitivo nel mondo della moda tutta e del made in Italy.

Mentre ci si interroga sul futuro dell'azienda, dal punto di vista creativo e imprenditoriale, a partire dalle linee guida tracciate con chiarezza dal suo fondatore nel testamento, HTSI pubblica un'intervista a Leo Dell'Orco, la persona piu' vicina allo stilista, erede materiale e morale del suo patrimonio umano ed economico.

Nello 'Speciale Moda Donna' in edicola il 23 settembre con Il Sole 24 Ore si analizzano invece i risultati e i dati economici del mercato. Trentotto pagine dedicate alla moda e agli accessori donna, in occasione della settimana della moda milanese. Una edizione densa di incertezze perche' l'intero sistema -come ogni altro settore economico - affronta un altro autunno denso di incertezze globali. Sul futuro pesano alcune incognite macroeconomiche e geopolitiche, sulle quali le singole imprese non hanno grandi spazi di manovra e che vanno dai diversi scenari di guerra, dall'Ucraina al Medio Oriente, alla guerra commerciale globale scatenata da Donald Trump. La moda in se', inoltre, persino nell'alto di gamma, deve affrontare nuove sfide che riguardano i passaggi generazionali, i cambiamenti culturali e il forte rallentamento dell'e-commerce. Ogni azienda che si racconta nello Speciale punta sui suoi punti di forza, dall'artigianalita' all'esclusivita', dal retail alle strategie multicanale e in alcuni casi alla diversificazione di prodotti. All'interno dello speciale, oltre a macrotemi che riguardano tutto il settore, i racconti dei protagonisti, marchi italiani e non solo, grandi o di medie dimensioni.

Completano lo speciale una pagina di approfondimento sul comparto beauty e quattro vetrine a cura della redazione di How To Spend It sulle novita' in vetrina per l'autunno-inverno che sta per iniziare.

Il Sistema Moda Sole con HTSI si confermano punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo del lusso, della moda, del design e delle esperienze d'eccellenza

