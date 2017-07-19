Milano Cortina: Giorgetti, impegnati su investimenti, chi e' in prima linea sia pronto

Il ministro: 'esorto tutti a fare la propria parte' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - A tre mesi dall'avvio delle Olimpiadi di Milano Cortina, 'il governo e' impegnato per mettere la Lombardia, e anche il Veneto e Bolzano, nelle migliori condizioni per presentarsi al mondo.

Spetta a chi e' in prima linea farsi trovare pronto'. Cosi' Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, intervenendo in video collegamento all'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica".

'Esorto tutti gli attori istituzionali a fare la propria parte anche dal punto di vista finanziario', aggiunge Giorgetti, sottolineando che le 'Olimpiadi sono il presupposto per un'accelerazione infrastrutturale, per la realizzazione di interventi pensati per lasciare una legacy oltre la durata dei Giochi'. Complessivamente il piano delle opere ha 'costi per 3,5 miliardi, di cui oltre 1,4 miliardi di opere in Lombardia, per il 95% coperti dallo Stato, per l'1% da privato e per il 4% dagli enti territoriali', spiega Giorgetti, evidenziando: 'da ministro dell'economia sono contento che l'Italia abbia rimesso i conti pubblici sotto controllo. Il governo e' pronto a fare la sua parte per gli investimenti'. Anche perche' 'quando si e' vicini al traguardo non si puo' sbagliare'.

