Milano Cortina 2026: Ospedale Niguarda guida gestione sanitaria, lavori conclusi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Con un pronto soccorso ad accesso diretto e separato, 21 posti letto di cui una stanza isolata con filtro, un open space con 10 postazioni e 4 stanze, sara' l'ospedale Niguarda a fare da presidio durante il periodo olimpico per atleti, delegazioni e Comitati Nazionali. I lavori sono stati completati una settimana prima del via anche per il reparto olimpico, al terzo piano del Padiglione 16, con 11 stanze di degenza allestite per ospitare pazienti anche critici. Sempre al Niguarda ci sara' la Centrale Olimpica, con il compito di monitorare in continuo la disponibilita' delle cosiddette risorse Dedicate (Pronto Soccorso Olimpico e Reparto Olimpico) e di quelle Critiche (Apparecchiature diagnostiche, posti letto di Terapia Intensiva e dei Reparti di Alta Intensita' assistenziale, Sale Operatorie), nonche' Professionali. Inoltre, garantira' lo svolgimento di tutte le attivita' di Telemedicina attraverso la presa in carico e la verifica di tutte le richieste di teleconsulto specialistico a supporto di Policlinici Olimpici e di altri ospedali e reparti ospedalieri. La Centrale Olimpica e' integrata con la sala operativa dell'emergenza urgenza dedicata ai siti olimpici, gestita dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). Una macchina complessa per garantire serenita' durante le gare. "Il nostro Ospedale - racconta Alberto Zoli, direttore generale dell'Ospedale Niguarda e medical care manager per la Lombardia ai Giochi di Milano Cortina - e' da sempre il migliore riferimento per le urgenze e le emergenze: assistiamo oltre 300 persone ogni giorno in Pronto Soccorso e gestiamo quasi 1.000 grandi traumi ogni anno". L'assistenza sanitaria alla 'macchina olimpica' non incidera' sul percorso dedicato ai cittadini: il Pronto Soccorso e il Pronto Soccorso Olimpico saranno per tutto il periodo due percorsi completamente separati, ciascuno con personale dedicato.

In concomitanza coi giochi sono terminati anche i lavori del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, interamente interconnesso: dalla piattaforma di elisoccorso alla sala operatoria d'emergenza (shock room), al Centro Ustioni, alla Anestesia e Rianimazione. Tra le nuove figure un caring nurse, che fa da tramite tra il paziente e i suoi familiari, per azzerare le conflittualita' e le aggressioni in Pronto Soccorso.

