Milano: al via test di funzionamento per prima tratta metropolitana M4

(Il sole 24 Ore-Radiocor) - Segrate, 10 gen - Partira' a giorni la circolazione del treno per i test di funzionamento della prima tratta Linate-Forlanini FS della nuova metro M4 di Milano, che colleghera' il centro di Milano all'aeroporto di Linate. "L'opera, che rappresenta uno dei progetti di sostenibilita' underground piu' importanti d'Europa - si spiega in un comunicato- e' commissionata dal Comune di Milano e realizzata dalla societa' mista concessionaria M4, incaricata della costruzione e della gestione e partecipata dal Comune di Milano e da un raggruppamento di soci privati guidato da Salini Impregilo e Astaldi". I test tra Linate e Forlanini FS rappresentano uno step fondamentale per la verifica dei treni, realizzati da Hitachi, e di tutti i sistemi, dal segnalamento alla ventilazione, all'antincendio, in vista della messa in esercizio di questa prima tratta nel 2021. La linea, che vede al momento 56 cantieri aperti anche nel centro di Milano con 1500 persone all'opera nel complesso (di cui 500 dirette del consorzio costruttore Metro Blu), arrivera' poi a Dateo a meta' 2022, per poi toccare San Babila entro dicembre 2022.

Cop-Com

(RADIOCOR) 10-01-20 19:11:47 (0528) 5 NNNN