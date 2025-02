Milano: al via lavori da 102 mln per nuovo centro produzione Rai a Mico Nord

Fine lavori stimata entro estate 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Prenderanno il via a marzo i lavori di smantellamento e demolizione del padiglione MiCo Nord, propedeutici all'avanzamento del progetto dei nuovi uffici e del centro di produzione Rai di Milano, che sorgera' nel 2029 su una porzione dell'area di proprieta' di Fondazione Fiera Milano tra via Gattamelata e via Colleoni. I lavori dovrebbero concludersi, secondo il cronoprogramma di cantiere, entro l'estate 2025. Le attivita' di smantellamento e demolizione saranno realizzate utilizzando "le piu' moderne tecnologie di contenimento degli impatti" spiega la Fondazione in una nota. E' inoltre previsto il supporto di un agronomo per garantire la preservazione delle alberature presenti sull'area pedonale di via Gattamelata. Verranno poi installate per l'intero periodo dei lavori di demolizione barriere acustiche, recinzioni e teli di protezione per il contenimento delle polveri, cosi' da mitigare i disagi legati ai lavori. Il progetto degli uffici e del Centro di Produzione Rai di Milano si inserisce nella strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione, per un investimento complessivo di 102 milioni di euro (piu' 5 mln per lo smantellamento).

All'interno del nuovo immobile Rai verra' realizzato il nuovo centro di produzione con otto sale di registrazione in stretta adiacenza con i nuovi uffici di direzione. L'accordo con Rai, siglato nel dicembre 2023, prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni.

