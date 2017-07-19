Milano: accordo Aler-Invimit per valorizzare asset commerciali della citta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (Aler) e Invimit, societa' di gestione del risparmio interamente detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno sottoscritto una lettera di intenti finalizzata a valutare la praticabilita' di un'operazione di valorizzazione, attraverso conferimento di asset a destinazione commerciale di proprieta' di Aler Milano a un fondo gestito da Invimit.

L'operazione, di cui la lettera di intenti costituisce il primo passo, consentirebbe, da un lato, ad Aler Milano di trasformare un patrimonio ampio ma sottoutilizzato in un veicolo professionale capace di produrre valore e risorse in modo sostenibile, oltre che di concorrere all'abbattimento del debito dell'Ente, preservando il controllo strategico e operando in un quadro istituzionale trasparente e affidabile.

D'altro lato, Invimit perseguirebbe la sua missione istitutiva di restituire valore e funzione a beni pubblici attualmente sottoutilizzati, garantendo il necessario rendimento economico-finanziario dell'operazione.

L'iniziativa si inserisce nel piu' ampio quadro delle attivita' promosse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Dipartimento dell'Economia, finalizzate alla valorizzazione e all'efficientamento della gestione del patrimonio pubblico, quale leva per la creazione di valore economico e sociale per i territori.

mar-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-06-26 11:10:00 (0259)IMM 5 NNNN