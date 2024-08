Mike Lynch: ecco chi e' il "Bill Gates inglese" disperso in Sicilia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ago - Lynch e' uno degli uomini piu' ricchi del Regno Unito: in base alle stime, il suo patrimonio ammonta a 852 milioni di sterline. Sullo yacht affondato questa mattina a largo della sicilia stava festeggiando con la famiglia e con il team dello studio legale Clifford Chance e della sua societa' Invoke Capital l'assoluzione da tutti i 15 capi di accusa per frode nella disputa legale contro Hewlett-Packard, oltre al suo "ritorno a casa". Lynch era infatti tornato nel Regno Unito a giugno, dopo essere stato estradato negli Usa per il processo celebrato a San Francisco. Il "Bill Gates britannico", al suo rientro in patria, aveva parlato del "sollievo indescrivibile" per la fine della causa e del desiderio di trascorrere maggior tempo con le figlie di 18 e 21 anni e con i suoi sei cani. Tra i dispersi nel naufragio c'e' anche la figlia minore del magnate, Hanna, mentre la moglie Angela Bacares e' stata tratta in salvo.

