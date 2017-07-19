Migrazione: ministri Francia, Germania e Italia, impegno contro flussi irregolari

Il confronto ieri sera a Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - I ministri dell'Interno francese, tedesco e italiano (Bruno Retailleau, Alexander Dobrindt, Matteo Piantedosi) si sono incontrati ieri sera a Roma per discutere di diverse questioni di interesse comune. I ministri, spiega una nota, sono fermamente impegnati a compiere ogni sforzo per contrastare piu' efficacemente i flussi migratori irregolari e i trafficanti di esseri umani. Hanno ribadito il loro impegno comune per la piena attuazione del nuovo patto Migrazione e Asilo. Hanno convenuto che la nuova proposta di regolamento sui rimpatri presentata dalla Commissione europea rappresenta un progresso nella direzione auspicata. I lavori per l'approvazione del nuovo regolamento rappresentano anche un'opportunita' per condividere iniziative e proposte per rafforzare ulteriormente il quadro giuridico in materia di rimpatri. I ministri dei tre Paesi, aggiunge il comunicato, hanno concordato di continuare a collaborare in questa direzione in vista dei prossimi incontri europei.

Com-Sim

(RADIOCOR) 30-08-25 14:42:27 (0301) 5 NNNN