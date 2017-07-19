Migranti: Meloni, necessari nuovi strumenti per colpire profitti trafficanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - "E' essenziale mantenere l'attenzione sui flussi finanziari, ma anche dotarsi di nuovi strumenti per colpire al cuore i profitti e le operazioni dei trafficanti". Lo ha sottolineato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in videocollegamento all'International Conference of the Global Alliance to Counter Migrant Smuggling, in corso a Bruxelles.

"A questo proposito - ha aggiunto meloni - l'Italia ha accolto con favore il rafforzamento del mandato europeo e sostiene la discussione su un possibile nuovo regime sanzionatorio contro i trafficanti proposto dalla Commissione europea a integrazione della magistratura e delle diverse convenzioni internazionali in materia".

