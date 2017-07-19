Dati
            Notizie Radiocor

            Migranti: Meloni, centri Albania funzioneranno, danno erariale colpa giudici

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "I centri in Albania funzioneranno, solo che funzioneranno, grazie ai giudici, con un anno e mezzo di ritardo". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo ad Atreju. "Lo dico anche perche' a chi dice che si configura un danno erariale: il tema c'e' signori, ma non e' al governo che va fatta la contestazione, visto che potevamo partire un anno e mezzo fa".

            vmg

            (RADIOCOR) 14-12-25 13:05:20 (0239)GOV 5 NNNN

              


