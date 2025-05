Migranti: Mattarella, lotta comune a trafficanti e canali per ingressi regolari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 mag - Occorre fronteggiare la questione dei trafficanti di esseri umani. E' uno dei temi affrontati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro a Bruxelles con il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il Capo dello Stato, a quanto si apprende, ha sottolineato come siamo di fronte a un paradosso: c'e' bisogno di mano d'opera mentre nei Paesi ci sono migranti irregolari non formati. Per contribuire a ridurre l'immigrazione incontrollata, e' il pensiero del Presidente della Repubblica, bisogna fare una lotta comune si trafficanti e aprire canali per l'immigrazione regolare, formando in loco professionalita' che poi possono venire a lavorare in Europa.

