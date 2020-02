Migranti: Ismu stima a 6,3 mln gli stranieri presenti in Italia, 10,3% popolazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Muilano, 11 feb - L'aumento della popolazione straniera residente in Italia va ricondotto - spiega l'Ismu - a una causa "tecnica" legata alle revisioni anagrafiche: il saldo netto delle cancellazioni di stranieri dai registri anagrafici e' stato di 46mila unita' nel 2019, contro 81mila unita' nel 2018 e a 79mila nel 2017. Diminuisce, invece, il saldo naturale con i nati tra gli stranieri scesi a 63mila durante il 2019 da 65mila del 2018 e 68mila del 2017, a fronte di 8mila decessi, in linea con i due anni precedenti. E' in calo, anche se sempre ampiamente positivo, anche il saldo netto migratorio (cioe' la differenza tra flussi in entrata e flussi in uscita), pari a +220mila da +245mila nel 2018 e +261mila nel 2017. Sono, inoltre, diminuite le acquisizioni di cittadinanza italiana: 109mila nel 2019, da 113mila nel 2018, 147mila nel 2017, con il record di 202mila nel 2016. In termini relativi, le regioni dove al primo gennaio 2020 e' piu' forte l'incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti sono l'Emilia-Romagna (12,6% dal 12,3%), la Lombardia (12,1% dall'11,7%) e il Lazio (11,7% dall'11,6%). In coda Puglia e Sardegna (entrambe al 3,5% contro il 3,4% di un anno prima).

Gli-com

(RADIOCOR) 11-02-20 15:33:28 (0382) 5 NNNN