Migranti: Ismu, meno irregolari e piu' occupati, ma aumenta anche la poverta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 mar - Aumenta il numero degli stranieri in Italia, diminuiscono gli irregolari, crescono gli occupati, ma anche i poveri, soprattutto tra le famiglie con piu' figli. E' la fotografia scattata dal 'XXVIII rapporto Ismu sulle Migrazioni', che tra le tante criticita' segnala le maggiori difficolta' scolastiche dei giovani di origine immigrata e il diffondersi del lavoro 'povero' che ostacola l'integrazione e consolida lo svantaggio sociale. E' un quadro - sottolinea l'Ismu - che rende necessaria una nuova governance delle migrazioni e dell'inclusione. In base ai dati al primo gennaio 2022, gli stranieri presenti in Italia erano poco piu' di 6 milioni, con un aumento di 88mila rispetto all'anno prima.

L'incremento fa salire leggermente il rapporto tra cittadini stranieri che vivono in Italia e popolazione 'abitualmente dimorante' nel Paese al 10,1% dal 9,88%. Nel contempo si e' ridotta la componente irregolare, stimata sulle 506mila unita' dalle 519mila dell'anno precedente, pari all'8,4% della popolazione straniera complessiva, grazie principalmente all'avanzamento delle pratiche della sanatoria 2020. Il 2021 ha segnato un significativo aumento di nuovi permessi di soggiorno, balzato a 242mila, piu' del doppio rispetto al 2021 (+127%), quando l'effetto Covid aveva ridotto i flussi. I nuovi permessi per motivi di asilo sono stati 31mila, per studio 18mila (raddoppiati), per lavoro 51mila e per ricongiungimento famigliare 122mila. Tra le persone straniere regolarmente presenti in Italia, sei su dieci provengono da Paesi extra-comunitari per un totale di 3,56 milioni. L'eta' media e' di circa 36 anni e gli uomini sono il 51% del totale. I non-comunitari provengono principalmente dal Marocco (408mila) dall'Albania (397mila), dalla Cina (291mila) e dall'Ucraina (230mila). Gli stranieri, compresi i cittadini Ue, che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2021 sono stati 121.500, 10mila in meno rispetto all'anno prima e per il 90% erano in precedenza cittadini non-comunitari. La flessione - indica il rapporto - potrebbe essere legata ai rallentamenti burocratici causati dalla pandemia. In aumento, per altro, nel post-Covid anche gli sbarchi sulle coste italiane, saliti nel 2022 del 56% a un totale di 105.129. La loro composizione e' tuttavia cambiata rispetto al passato, quando i flussi provenivano in prevalenza dall'Africa Sub-Sahariana (Siria a parte nel 2014). Lo scorso anno i maggiori arrivi di migranti via mare sono stati dall'Egitto (20.500), dalla Tunisia (18mila) e dal Bangladesh (15mila). Gli ingressi via terra, in particolare dal confine con la Slovenia, sono stati circa 8.000 tra inizio anno ed ottobre. Le richieste di asilo sono aumentate del 99% a 53.600. Sul fronte scolastico nell'anno 2020-2021 per la prima volta da quarant'anni si e' registrata una riduzione degli alunni con background migratorio: il calo e' di oltre 11mila e fa scendere il totale a circa 865mila. I nati in Italia rappresentano il 66,7% degli alunni con cittadinanza non-italiana. La maggiore parte degli studenti di origine immigrata si trova nelle regioni settentrionali, con la Lombardia (220mila alunni) in testa. Il 27% in media e' in ritardo scolastico contro il 7,5% degli italiani. Il problema si amplifica nelle scuole secondarie di secondo grado, dove la maggioranza (52%) degli alunni di origine immigrata e' in ritardo di uno o piu' anni. Sul fronte lavorativo, il 2021 ha registrato una crescita sia del tasso di attivita' degli stranieri, sia del tasso di occupazione, dopo la battuta d'arresto causata dalla pandemia. Il tasso di attivita' degli stranieri e' cresciuto in misura maggiore rispetto a quello degli italiani, grazie in particolare al recupero della componente femminile, passando dal 65,6% del 2020 al 67,6% del 2021. Tuttavia, il tasso di attivita' delle donne immigrate resta di oltre 4 punti percentuali inferiore al suo livello pre-Covid. In aumento, nell'insieme, sia il tasso di occupazione, che passa dal 56,8% del 2020 al 57,8% del 2021, sia il tasso di disoccupazione (dal 13,4% al 14,5%), che per la componente femminile arriva a toccare nel 2021 il 17,7% (7,7 punti in piu' rispetto alle donne italiane). Ad essere colpita dalla disoccupazione e' soprattutto la comunita' tunisina, con un tasso di senza lavoro che sfiora il 26%. Nonostante la ripresa occupazionale, sono peggiorate le difficolta' economiche. Nel 2021 la poverta' assoluta interessava il 30,6% delle famiglie di soli stranieri, ovvero quasi una su tre. E' un livello di quasi quattro punti percentuali piu' alto rispetto al 2020 e di oltre 5 volte maggiore di quello delle famiglie di soli italiani in poverta' assoluta, che e' rimasto al 5,7%. La presenza di tre o piu' figli minori peggiora il rischio di poverta' soprattutto per gli stranieri, dove si arriva al 52,1% (ovvero la meta' di queste famiglie) contro il 13% degli italiani. La poverta' relativa, a sua volta, coinvolge il 9,2% delle famiglie di soli italiani, mentre raggiunge il 32,2% di quelle di soli stranieri. Come ammonisce l'Ismu, l'alta incidenza di famiglie immigrate in condizioni di poverta' assoluta e relativa, anche tra gli stranieri regolarmente occupati, e' la spia del diffondersi del lavoro "povero", non piu' in grado di generare integrazione, ma che anzi produce disagio sociale e consolida una condizione di svantaggio strutturale che si trasmette alle nuove generazioni. Le numerose criticita' che caratterizzano il mercato del lavoro degli immigrati - conclude l'Ismu - evidenziano la necessita' di una nuova governance dei processi migratori e di inclusione.

Gli-col

(RADIOCOR) 01-03-23 18:16:23 (0597) 5 NNNN