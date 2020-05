Migranti: Furlan (Cisl), sbagliato dividersi su regolarizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - "E' sbagliato dividersi sul tema della necessaria e giusta regolarizzazione dei lavoratori migranti e far emergere il lavoro in nero. Occorre garantire i diritti alle persone, come ha sottolineato anche Papa Francesco, percorrere la strada della legalita', della tutela del lavoro, della lotta allo sfruttamento ed al caporalato in agricoltura ed in tutti i settori". Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, intervenendo sul dibattito relativo alla necessita' di regolarizzare gli immigrati per garantire la manodopera agricola alla vigilia della raccolta.

Com-Arl

(RADIOCOR) 06-05-20 16:06:13 (0524)FOOD 5 NNNN