Migranti: fonti Governo, ribadito a Coreper necessita' approccio europeo

Necessario intensificare collaborazione con paesi terzi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Il Coreper odierno ha fatto il punto sugli eventi di Ceuta in vista della riunione straordinaria dei Ministri dell'Interno dell'Ue del 4 agosto che sara' dedicata alle implicazioni per la sicurezza interna, lo spazio Schengen e la politica migratoria UE e all'esame delle possibili misure europee di sostegno agli Stati Membri di primo ingresso in caso di nuove emergenze migratorie. Nel corso del confronto, fanno sapere fonti di Governo, l'Italia ha ribadito i principali contenuti della lettera sottoscritta lo scorso venerdi' da 22 Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, 'riaffermando la necessita' di un approccio europeo al fenomeno del contrasto dei flussi migratori irregolari'. L'Italia, viene aggiunto, 'ha evidenziato che la protezione delle frontiere esterne e il rafforzamento della dimensione esterna della politica migratoria devono costituire i pilastri dell'azione dell'Unione, anche in considerazione del fatto che dall'integrita' delle frontiere esterne dipende il corretto funzionamento dello spazio Schengen. E' stata inoltre richiamata la necessita' di rafforzare gli strumenti di contrasto all'immigrazione irregolare, eliminando i fattori di attrazione e potenziando la capacita' di deterrenza dell'Unione. In tale quadro, l'Italia ha sottolineato l'urgenza di intensificare la cooperazione con i Paesi terzi e rendere piu' efficaci i rimpatri, anche procedendo rapidamente all'avvio di progetti pilota per l'istituzione di return hubs nei Paesi terzi. E' stata infine ribadita l'importanza di dare tempestiva attuazione alla Dichiarazione di Chisinau, al fine di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide poste dalla moderna migrazione irregolare'.

vmg

(RADIOCOR) 03-08-26 19:18:15 (0586)GOV 5 NNNN