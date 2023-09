Mfs Im: Fed, si guarda gia' oltre la riunione di settembre, occhi sul 2024 - PAROLA AL MERCATO

**di Erik Weisman (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - La Fed non alzera' il tasso di interesse nella riunione del FOMC di settembre. Il mercato prevede una sospensione e questa riunione e' sempre stata un momento di passaggio, visto che la Fed ha saltato il mese di giugno, adottando cosi' una frequenza di riunioni a cadenza regolare. Qualsiasi colpo di scena della riunione potrebbe scaturire da potenziali modifiche al Summary of Economic Projections, ai "punti" e al tono della dichiarazione e della conferenza stampa. Il mercato sara' alla ricerca di qualsiasi segnale che indichi se la Fed propenda per un altro rialzo entro la fine dell'anno o che sia necessaria una pausa piu' prolungata. In effetti, il mercato tende a stimare con una probabilita' del 50% un altro rialzo quest'anno e gli operatori di mercato cercano quasi disperatamente una risposta a questa domanda.

E' improbabile che il presidente Powell manifesti un'inclinazione dovish, poiche' vorra' mantenere la possibilita' di alzare nuovamente i tassi senza sconvolgere il mercato. Allo stesso tempo, pero', Powell probabilmente porra' l'accento sulla fiducia nei dati che consentiranno di ottenere nuove informazioni sulle tendenze generali dei mercati del lavoro e dell'inflazione al consumo prima che la Fed prenda una decisione. Guardando al 2024, il mercato si concentrera' anche sull'eventuale modifica del numero di tagli previsti per tale anno, nonche' su eventuali cambiamenti nelle proiezioni di crescita del PIL, del tasso di disoccupazione e dell'inflazione PCE di base. Queste informazioni possono aiutare a capire se la Fed si stia orientando verso una strategia di mantenimento dei tassi alti per un periodo di tempo lungo, piuttosto che verso un nuovo aumento del tasso di riferimento.

**Erik Weisman, Chief e e Portfolio Manager di MFS IM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

