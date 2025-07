MFS IM: Bce, scenario base resta un altro taglio nel 2025 - PAROLA AL MERCATO

di Peter Goves * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Come ampiamente previsto, la Bce ha deciso all'unanimita' di mantenere invariati i tassi al 2,00%. I dati continuano ad allinearsi sostanzialmente con le previsioni della Bce, almeno per ora.

Le indicazioni rimangono invariate, con la BCE che mantiene un approccio basato sui dati e valutato meeting by meeting.

Tuttavia, i toni restrittivi durante la conferenza stampa hanno portato i mercati a mettere in dubbio la probabilita' di un taglio a settembre. Lagarde ha sottolineato che la Bce si trova in una 'situazione favorevole' e in una 'posizione ottimale' per affrontare potenziali shock. Sebbene i rischi per la crescita rimangano orientati al ribasso, ha sottolineato che la crescita continua ad essere sostenuta da un mercato del lavoro sano che stimola i consumi, dalla spesa per la difesa e le infrastrutture e dalla prospettiva di un miglioramento del sentiment grazie al superamento delle incertezze commerciali. Non sono stati forniti segnali riguardo alla riunione di settembre (quando saranno pubblicate le nuove proiezioni) e non abbiamo rilevato alcuna urgenza di tagliare nuovamente i tassi nel breve termine. Nel frattempo, l'inflazione a medio termine rimane in linea con il target, suggerendo che la soglia per un altro taglio dei tassi e' aumentata. Il nostro scenario di base rimane un altro taglio nel 2025, determinato dal rallentamento della crescita e dalle incertezze sui dazi, anche se la tempistica precisa e' diventata piu' incerta.

