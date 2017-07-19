Mezzogiorno: Sbarra, fase di crescita senza precedenti, spinta da Zes unica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - 'Il Sud sta attraversando una fase di crescita senza precedenti con un mercato del lavoro che negli ultimi anni ha registrato un'espansione significativa e livelli occupazionali mai raggiunti prima'. Lo ha fatto rilevare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo a Matera all'Assemblea pubblica di Confindustria Basilicata, dedicata a 'Innovazione, competitivita' e competenze - La scommessa industriale della Basilicata e del Mezzogiorno'.

Per il sottosegretario si tratta di un "contesto favorevole determinato e sostenuto dalle politiche del Governo Meloni, che ha messo in campo interventi strategici su infrastrutture, innovazione e mercato del lavoro'. Sbarra ha evidenziato, in particolare, 'la Zes Unica Mezzogiorno come la misura piu' rilevante di politica industriale per il Sud, che grazie al credito d'imposta e all'autorizzazione unica, ha gia' generato un impatto economico complessivo di 27 miliardi di euro e quasi 40.000 nuovi posti di lavoro'.

Sbarra ha quindi assicurato: 'Continueremo a lavorare accanto ai territori, per sostenere chi produce, innova e crea sviluppo. Insieme possiamo fare della Basilicata, e dell'intero Mezzogiorno, uno dei motori della crescita nazionale'.

Bof

(RADIOCOR) 29-11-25 15:19:37 (0339)GOV 5 NNNN