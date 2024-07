Mezzogiorno: Pichetto, gia' esauriti 80 mln per Reddito Energetico -2

Nel 2025 nuovo bando da 100 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 lug - Il Fondo nazionale Reddito Energetico, ricorda il ministero dell'Ambiente, finanzia con un contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici per unita' immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

Dal contatore delle risorse risultano presentate oltre diecimila richieste di accesso al beneficio da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Dalle altre Regioni sono fin qui giunte circa 550 istanze per quasi cinque milioni di euro, ovvero il 25% complessivo del contingente. 'Un nuovo bando - anticipa il ministero - verra' aperto nel 2025 con altri cento milioni di euro, per l'80% riservato al Mezzogiorno'. 'Lo strumento - conclude Pichetto - ha avuto un buon impatto e si rivelera' molto utile: in chiave economica ed energetica per le famiglie che lo hanno scelto, ma anche piu' in generale verso i nostri obiettivi di crescita delle rinnovabili sul territorio'.

com-fro

(RADIOCOR) 06-07-24 14:17:39 (0288)ENE 5 NNNN