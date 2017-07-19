Mezzogiorno: Fava (Inps), in Sicilia crescono sia occupazione che imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - Il mercato del lavoro siciliano e' caratterizzato da una crescita dell'occupazione e delle imprese. Lo ha segnalato il Presidente dell'Inps, Gabriele Fava, concludendo la seconda tappa di presentazione del Rapporto annuale dell'Istituto previdenziale. Dal 2019, emerge dal rapporto, gli assicurati Inps sono aumentati dell'8%, piu' della media nazionale (5,9%). Aumentano gli assicurati e la crescita delle donne nello stesso periodo e' maggiore a quello maschile (sia in termini percentuali che in valore assoluto). Crescono anche gli assicurati under 35 (+10%) tuttavia l'intensita' del lavoro per questa fascia di eta' e' inferiore alla media delle altre regioni, e i lavoratori extra Ue che rappresentano il 6% del totale. Segnali positivi anche per il tessuto produttivo della Regione Sicilia per cui si registra un'espansione del numero delle imprese nel settore privato non agricolo, cresciuto negli ultimi 10 anni del 7%. Nel settore dei servizi commerciali opera la meta' delle imprese attive. Sul fronte previdenziale la Sicilia conta circa 1,14 milioni di pensionati, di cui il 51% donne.

