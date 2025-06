Metalmeccanici: sindacati, ipotesi contratto coop con aumento salario 200 euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - L'intesa raggiunta e' 'importante perche' ha mantenuto il modello Ccnl 2021 sugli adeguamenti dei minimi tabellari. L'accordo riguarda aumento complessivo nel prossimo quadriennio 200 euro al livello C3, salvo che il valore dell'indice inflazionistico Ipca dei prossimi tre anni non definisca adeguamenti maggiori. L'innovativa clausola di salvaguardia definita nello scorso rinnovo e' confermata', ha commentato il segretario nazionale Fim-Cisl, Massimiliano Nobis.

Inoltre, ha continuato, 'importanti tutele sono previste per i lavoratori con contratto a termine, anche per i somministrati, compreso un rafforzamento del diritto di precedenza', concludendo che si tratta di 'un accordo importante che rivela anche un senso di responsabilita' delle associazioni datoriali della Cooperative, che manca da parte di Federmeccanica la quale da quasi un anno si e' sfilata dal tavolo di confronto per il rinnovo del Ccnl industria scaduto lo scorso giungo 2024'.

'Molto importante l'accordo siglato stanotte dalla Fim-Cisl e dagli altri sindacati per il rinnovo del Ccnl delle cooperative delle industrie metalmeccaniche. Raggiunto l'obiettivo di tutelare le retribuzioni con significativi aumenti salariali e con la clausola di garanzia in caso di inflazione, oltre ai miglioramenti raggiunti su welfare previdenziale e sanitario, orario di lavoro, stabilizzazione dei contratti atipici. E' il risultato positivo di un percorso di relazioni industriali responsabili che speriamo sia colto anche da Federmeccanica riaprendo presto la trattativa per il contratto nazionale come chiederanno con forza i lavoratori e le categorie dei metalmeccanici con il nuovo sciopero nazionale di venerdi' 20 giugno, una mobilitazione che sosteniamo convintamente', ha scritto sui social la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

