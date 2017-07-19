Metalmeccanici: Marchesini (Confindustria), accordo su Ccnl e' una buona notizia

"Segnale molto significativo per le relazioni industriali" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - 'L'accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici e' una buona notizia'. Lo afferma Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. 'E' stato un confronto lungo e complesso ma, alla fine, la comune volonta' di trovare un punto di equilibrio ha prevalso.

Voglio esprimere soddisfazione e apprezzamento per l'impegno con cui Federmeccanica, in tutti questi lunghi mesi di confronto, ha saputo difendere i principi che sono alla base delle buone relazioni sindacali confermando l'importanza e l'utilita' di uno strumento come il contratto collettivo'.

'E' un segnale molto significativo - ha aggiunto Marchesini - in un momento cruciale per le relazioni industriali. Le transizioni che stiamo affrontando possono trarre grande beneficio da un buon contratto collettivo. Se si vuole che questo strumento svolga al meglio la sua funzione, bisogna anche continuare a combattere il dumping contrattuale riconoscendo il valore dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni di maggiore rappresentativita', il cosiddetto, 'contratto collettivo di riferimento'. Per raggiungere questo obiettivo serve una strategia condivisa dagli attori delle relazioni sindacali ma, anche, dal Governo e dal Parlamento, e sulla quale come sempre siamo pronti a dare il nostro contributo'.

