Metalmeccanici: Garola e Dal Poz (Unione Industriali Torino), da contratto segnale fiducia

Ora politiche industriali ambiziose (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - 'Questo contratto, che arriva al termine di una vertenza lunga e complessa, e' un segnale di fiducia e stabilita' per le imprese e i lavoratori delle aziende metalmeccaniche torinesi. Si tratta di un risultato importante, che dimostra l'impegno e il senso di responsabilita' delle imprese del nostro territorio, che stanno affrontando una transizione articolata e mai come oggi devono programmare investimenti a medio e lungo termine'. Cosi' Giorgia Garola, presidente dell'Amma e vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino, insieme ad Alberto Dal Poz, vicepresidente dell'Unione Industriali Torino con delega alle relazioni industriali, commentano la firma del nuovo accordo tra Federmeccanica e Assistal con Fim, Fiom e Uilm. 'Formazione, inquadramento, flessibilita', salute e sicurezza, appalti, relazioni industriali e retribuzione compongono le voci dell'accordo messo a disposizione di lavoratori e imprese per accompagnare nei prossimi anni l'ulteriore sviluppo della metalmeccanica italiana. Le parti sociali hanno confermato il loro comune impegno - aggiungono Garola, che e' anche vicepresidente di Federmeccanica, e Dal Poz che ne fu presidente nel quadriennio 2017-2021 - ora e' ancora piu' urgente che si definiscano politiche industriali adeguate e ambiziose, capaci di sostenere investimenti in innovazione e la crescita dimensionale delle imprese, affrontando al contempo i nodi del costo dell'energia e del cuneo fiscale, come da tempo chiediamo'.

com-Cog

(RADIOCOR) 22-11-25 18:00:55 (0450) 5 NNNN