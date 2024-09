Metalmeccanici: Fiom, trattativa su rinnovo contratto ferma su punti principali

Prossimo incontro il 10 ottobre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - 'E' ripreso oggi presso l'Universita' di Roma Tre il confronto per il rinnovo del contratto nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici tra le delegazioni trattanti di Fim, Fiom e Uilm e i rappresentanti di Federmeccanica e Assistal. Il confronto e' fermo al semaforo rosso su molti punti della piattaforma a partire dai piu' importanti: salario, l'orario, la stabilita' dei rapporti di lavoro e gli appalti.

Siamo ormai ad un giro di boa, e' ora il tempo di entrare nel merito della trattativa'. Lo dichiara Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. 'L'industria metalmeccanica sta vivendo una situazione di difficolta' in Europa come in Italia in tutti i settori a partire dall'automotive, dalla siderurgia e dall'elettrodomestico, per questo non si possono rinviare decisioni importanti da affrontare nella vertenza contrattuali. Corriamo il rischio della dismissione industriale invece che della transizione ecologica ed energetica', continua De Palma, sottolineando che 'il rinnovo del contratto nazionale e' fondamentale per rimettere al centro il lavoro, l'industria e il salario nel nostro Paese.

Il contratto dovra' centrare gli obiettivi di aumentare i salari, combattere la precarieta', ridurre l'orario di lavoro, garantire la salute e sicurezza delle persone e migliorare i diritti e le condizioni lavorative di tutte e tutti'.

Il confronto tra Fim, Fiom e Uilm e Federmeccanica e Assistal e' stato aggiornato al prossimo 10 ottobre a Roma.

