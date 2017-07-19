Metalmeccanici: Fiom, firmata ipotesi rinnovo contratto Unionmeccanica-Confapi

Previsto aumento di 200 euro, ora lavoratori al voto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - 'La firma dell'ipotesi di Ccnl per piccole e medie imprese di Unionmeccanica-Confapi e' una garanzia per le metalmeccaniche ed i metalmeccanici. L'aumento salariale previsto nella vigenza dei quattro anni e' di 200 euro, quindi oltre l'Ipca-Nei prevista. Inoltre, in caso di picchi inflattivi imprevedibili nei prossimi due anni si attiverebbe la clausola di salvaguardia per tutelare il potere d'acquisto'.

Cosi' Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Mirco Rota, responsabile dell'ufficio sindacale per la Fiom-Cgil, sottolineando che 'questo rinnovo dimostra che si possono migliorare gli elementi normativi che danno diritti concreti per i lavoratori precari e segna l'apertura di una strada per affrontare il tema della riduzione dell'orario di lavoro. Ora saranno le lavoratrici ed i lavoratori a decidere con il proprio voto'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 04-06-26 15:43:23 (0465) 5 NNNN