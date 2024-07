Metalmeccanici: Fiom, c'e' chiusura su richiesta di certezza e sicurezza lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - 'Si e' tenuto il quarto incontro, di quelli calendarizzati, sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici Federmeccanica-Assistal, presso la sede di Confindustria a Roma. Oggi sono stati affrontati i temi del mercato del lavoro, delle politiche attive e degli appalti.

Federmeccanica e Assistal hanno detto di no alle proposte contenute nella piattaforma che darebbero stabilita' e sicurezza alla vita dei lavoratori e quindi qualita' alle imprese'. Lo dichiara Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, ribadendo che 'in tema di politiche attive e di mercato del lavoro riteniamo che la tutela dell'occupazione deve essere un elemento centrale del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il ruolo anche sociale che esso ricopre'. In questo quadro, 'servono percorsi di stabilizzazione dei lavoratori con contratti a tempo determinato, in somministrazione a tempo determinato e in staff leasing. Lo staff leasing deve essere limitato e in alcune attivita' deve essere escluso', continua De Palma. In tema di appalti, 'chiediamo che le imprese, operanti in attivita' inerenti il nostro contratto, applichino il Ccnl dei metalmeccanici dell'industria. Occorre tutelare anche i lavoratori degli appalti privati', continua, sottolineando che 'se non invertiamo velocemente la rotta, rischiamo di non dare risposte adeguate al problema dei gravi infortuni e delle morti sul lavoro'.

