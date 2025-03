Metalmeccanici: Fim-Fiom-Uilm, sciopero riuscito, riparta trattativa su contratto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - 'La straordinaria riuscita dello sciopero nazionale di 8 ore di oggi in tutta Italia ha visto centinaia di migliaia di metalmeccaniche e metalmeccanici manifestare nelle principali citta' industriali del Paese da Nord a Sud. Con oggi sono 24 le ore di sciopero complessivamente realizzate dalle lavoratrici e dai lavoratori per riaprire la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro'. Lo dichiarano Ferdinando Uiliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, rispettivamente segretari generali di Fim, Fiom e Uilm. 'Il rinnovo del Ccnl e' lo strumento fondamentale di difesa e rilancio del lavoro industriale e della nostra economia. Per queste ragioni riteniamo necessaria la riapertura della trattativa e la ripresa di positive relazioni industriali.

Sarebbe irresponsabile in questo contesto continuare a negare il confronto contrattuale', continuano, invitando Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica a tornare a trattare, 'Nel confermare il blocco delle flessibilita' e degli straordinari, ed in assenza di una ripresa della trattativa per i rinnovi dei Ccnl, i primi giorni di aprile le segreterie di Fim Fiom e Uilm decideranno ulteriori azioni piu' incisive ed estese di manifestazioni e scioperi per riaprire la trattativa', concludono.

