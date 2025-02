Metalmeccanici: Fim-Fiom-Uilm, scioperi per rafforzare vertenza rinnovo contratto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'L'ondata di scioperi, effettuati nel mese di febbraio in tutto il territorio nazionale, ha dato forza alla mobilitazione delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici a sostegno della vertenza del rinnovo del Ccnl Federmeccanica-Assistal'. Cosi' Fim, Fiom e Uilm in una nota congiunta, nella quale sottolineano che 'il rinnovo del Ccnl in questa fase assume il valore di antidoto alla crisi, per contrastare il declino dell'industria, rivendicare investimenti pubblici e privati e scelte di politica industriale all'altezza dei problemi aperti nei settori e delle trasformazioni che coinvolgono la categoria'. Inoltre, 'Fim, Fiom e Uilm nell'esprimere soddisfazione per la riuscita degli scioperi e della mobilitazione, sono impegnati, in assenza della ripresa del negoziato, a proclamare nuove iniziative fino alla riconquista del rinnovo del Ccnl Federmeccanica-Assistal'.

