Metalmeccanici: Fim-Fiom-Uilm, ok lavoratori ad accordo con Unionmeccanica-Confapi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - I lavoratori del settore metalmeccanico che applicano il contratto Uniomeccanica-Confapi si sono espressi a favore dell'ipotesi di accordo del 24 luglio 2025 riferito al biennio economico 2025-2026. Lo comunicano Fim, Fiom e Uilm, specificando che i dati, quasi definitivi, indicano una percentuale di lavoratrici e lavoratori favorevoli all'accordo pari al 98,58%. Pertanto, gia' nella busta paga del mese di settembre sara' riconosciuto un aumento salariale pari a 22,10 euro al quinto livello, che si aggiungono ai 27,90 euro gia' corrisposti per il 2025 a giugno scorso. L'aumento dei minimi contrattuali complessivo nel biennio 2025-2026 e' di quindi 100 euro al quinto livello con il mantenimento della clausola di salvaguardia legata all'inflazione. Il negoziato con Unionmeccanica-Confapi riprendera' a breve su tutti i contenuti salariali e normativi della piattaforma approvata dai lavoratori e dalle lavoratrici.

