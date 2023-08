Metalmeccanici: Fim-Cisl, nel I semestre 83mila coinvolti nelle crisi (+22.890) -2

In Lombardia e Veneto ancora effetti guerra Russia-Ucrania (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ago - "In alcune regioni, in particolare Lombardia e Veneto - prosegue il report Fim-Cisl - registriamo seppur attenuati, ancora gli effetti derivanti dal conflitto tra Russia ed Ucraina, concentrati in particolare su settori legati all'arredamento e ai macchinari. Continua, anche se di molto attenuata rispetto al semestre precedente, la carenza di materie prime messa in moto dalla pandemia prima e dalla guerra dopo. In particolare non del tutto risolta la penuria di semiconduttori e componentistica nell'auto e nell'elettrodomestico dove alto e' tornato l'uso della cassa integrazione. Registriamo, ancora situazioni di fermo produttivo e richieste di cassa integrazione di alcune piccole e medie aziende energivore (come piccole fonderie e laminatori) per gli aumenti legati al costo dell'energia, ai quali si lega il costo delle materie prime, l'aumento del costo del denaro e l'inflazione". Tutti fattori, sottolinea il sindacato, "che insieme penalizzano fortemente il mercato interno".

