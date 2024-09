Metalmeccanici: Fim, parti distanti, per contratto servono scelte coraggiose

Attesa proposta migliore da Federmeccanica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - "La situazione internazionale che abbiamo davanti tra guerre e riorganizzazione delle filiere produttive e alleanze commerciali, crea un clima di instabilita', preoccupante.

Siamo davanti ad una nuova dimensione del mondo in cui servono scelte coraggiose, anche sul piano contrattuale". Lo dichiara in una nota il Segretario generale Fim-Cisl Ferdinando Uliano dopo la ripresa della trattativa per il rinnovo del Ccnl Federmeccanica-Assistal. Il segretario generale della Fim-Cisl ribadisce che la recente indagine di Federmeccanica "non e' lontana rispetto anche alle nostre rilevazioni sul settore metalmeccanico e soprattutto sulla realta' che viviamo tutti i giorni nei luoghi di lavoro. La nostra piattaforma e' stata impostata proprio rispetto alle difficolta' che gia' registravamo non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo". Uliano, spiega la nota, ha poi posto l'accento su tutti i temi della piattaforma sindacale a partire da quello che piu' tiene distanti le parti, "in particolare la parte economica" che e' stata costruita dentro le dinamiche Ipca ed ex-post del precedente contratto e dentro una dimensione di miglioramento e innovazione organizzativa e nei processi di trasformazione aziendale.

La trattativa e' aggiornata al 10 ottobre prossimo "ed e' indispensabile che Federmeccanica e Assistal presentino una proposta migliore su tutti gli aspetti, in modo da garantire il proseguo di un negoziato in grado di giungere a conclusione in tempi brevi".

com-vmg

(RADIOCOR) 19-09-24 17:49:02 (0574) 5 NNNN