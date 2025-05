Metalmeccanici: Fim, irresponsabile rifiuto Federmeccanica a riaprire confronto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - 'Il nostro settore sta vivendo una trasformazione profonda", ha aggiunto Uliano che ha sottolineato come "il 2024 ha segnato un'ulteriore flessione nella produzione metalmeccanica: -4,2% rispetto al 2023, peggio dell'intera industria italiana. Le dinamiche produttive presentano situazioni disomogenee nei diversi comparti, grazie ad attivita' molto diversificate, ma certamente settori cruciali come l'auto (-21,9%), l'elettrodomestico (-35% nel 2022-24) e la metallurgia pagano il prezzo piu' alto". Per Uliano il Sud e il fisco sono le due grandi sfide che deve affrontare il Paese. Solo con un "fisco equo", dice il leader della Fim, sara' possibile "costruire un Paese piu' forte, piu' giusto e capace di crescere senza lasciare indietro nessuno.

Il nostro sistema fiscale, invece di essere un pilastro di equita' e coesione, e' spesso usato come strumento di propaganda politica e di scambio elettorale. Tutti - invece sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva". Allo stesso tempo e' necessario rilanciare il Mezzogiorno che e' "una risorsa per tutto il Paese". Il Mezzogiorno - ha detto Uliano - ha bisogno di uno Stato che investa, che colmi i divari, che non lasci indietro nessuno. Le distanze tra nord e sud rischiano di amplificarsi con le numerose crisi di settore e aziendali, dove le difficolta' delle grandi aziende spesso si scaricano anche sull'indotto, impoverendo ulteriormente il territorio", ha concluso Uliano.

